Коли він падає, то ніколи не плаче: Олена Шоптенко розповіла, як виховує 2-річного сина
Відома українська танцівниця Олена Шоптенко поділилась з журналістами секретами виховання свого 2-річного сина Олексія. Зірка розповіла, що змалечку привчає його до самостійності.
Джерело: ЖВЛ
Успішна українська танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко 2 роки тому народила сина Олексія. Вона вперше розповіла про його виховання. Зазначимо, що на прогулянку й розмову з журналістом Олена взяла малюка, але не показала його обличчя.
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Олена Шоптенко про виховання сина
Зірка зізналась, що її чоловік більш досвідчений у питаннях батьківства, адже виховує від першого шлюбу 8-річного Віталія. Він, до слова, гарно ладнає з Олексієм. За словами Олени Шоптенко, вона як мама є більш м'якою.
У будні танцівниця завжди готує для сім'ї вечерю. Натомість її чоловік займається цим у вихідні. А спати малого Олексія вкладає саме Олена.
В мене є час, коли я читаю йому книжки, ми спілкуємось, обіймаємось, а потім, зрозуміло, вкладаю його спати. Це наш час і я завжди його приділяю, – розповіла хореографиня.
Близько пів року син Олени Шоптенко спить в окремій кімнаті. Так батьки привчають його до самостійності та стійкості з дитинства. Танцівниця хоче виховати Олексія справжнім чоловіком.
"Він падає і ніколи не плаче. Якщо йому потрібна допомога, він завжди говорить, якщо каже так, тоді ми допомагаємо. Якщо він говорить, що допомога не потрібна і я бачу, що він намагається зробити самостійно, то я даю йому шанс вийти з ситуації самостійно", – поділилась Олена Шоптенко.
Інтерв'ю Олени Шоптенко для ЖВЛ: дивіться відео онлайн
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