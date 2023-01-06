Новая возлюбленная Остапчука намекнула, когда начался их роман: был ли тогда Остапчук женат

Ведущий Владимир Остапчук встречается с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Девушка намекнула, когда на самом деле начался их роман и рассказала, что больше всего ценит в мужчинах.

Шоумен Владимир Остапчук после разрыва с Кристиной Горняк долго не унывал и уже нашел новую пассию. Как выяснилось, они уже живут вместе, вместе встретили Новый год

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Екатерина Полтавская о романе с Остапчуком

Влюбленные провели новогоднюю ночь во Львове, затем отдыхали в Трускавце. По дороге в Киев Екатерина решила отвечать на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис. У девушки поинтересовались, как увести из семьи женатого мужчину, однако Екатерина сказала, что не знает.

Также она ответила, что больше всего ценит в мужчинах искренность, заботливость, благодарность, целеустремленность, соблюдение своих слов, порядочность, отсутствие вредных привычек. И ко вредным привычкам отнесла брак. Таким образом, девушка намекнула, что ее роман с Остапчуком начался после развода мужсчины с Кристиной Горняк.

Екатерина Полтавская о романе с Остапчуком / Скриншоты инстаграм-сторис девушки

Еще одна подписчица спросила у Полтавской, как пережить измену: "Он потерял человека, который его любил. Вы ничего не потеряли. Вы лишь избавились от того, кто вас недостоин. Дайте себе время на пострадать и настройтесь на то, что вы обязательно встретите достойного человека, если откроете для него свое сердце. Я пока не встречала случаев, когда девушка после развода до конца жизни остается одинокой. Чем быстрее осознаете это, тем быстрее будете счастливы".

Так Полтавская раз намекнула, что Остапчук не изменял бывшей жене с ней. Однако деталей личной жизни и нового романа девушка не сообщает.

Роман Остапчука и Полтавской: главное