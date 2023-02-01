Дмитрий Ступка впервые за год заговорил о возвращении в Украину: когда актер приедет из США

Актер Дмитрий Ступка еще до полномасштабного вторжения уехал в США. 23 февраля он возвращался в Украину, в самолете узнал, что началась война. Тогда домой поехать не рискнул и пока не знает, когда это произойдет.

Раньше в интервью 24 Канала Ступка рассказывал, что война застала его в самолете в Стамбул. Оттуда актер должен был лететь в Киев, но небо было закрыто. Он не решился ехать на автобусе или автомобиле, поскольку на территории нашей страны ввели военное положение и мужчин не выпускали за границу.

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Поэтому некоторое время Ступка жил в Анталии у друга его отца, затем отправился в Варшаву, где занимался гуманитарной помощью, а оттуда вернулся в США. Там также участвует в благотворительных мероприятиях. Хотя работы почти нет, но Дмитрий не спешит возвращаться домой, где идет жестокая война.

Когда Дмитрий Ступка вернется в Украину

В инстаграм-сторис актер отвечал на вопросы подписчиков. Там у него поинтересовались, когда вернется в Украину.

Пока не знаю. Пока нет точной даты,

– сказал Дмитрий.



Ступка о возвращении в Украину / Скриншот инстаграм-сторис актера

Но из-за пребывания в Америке актера не раз критиковали.