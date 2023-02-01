Дмитрий Ступка впервые за год заговорил о возвращении в Украину: когда актер приедет из США
Источник:Дмитрий Ступка
Актер Дмитрий Ступка еще до полномасштабного вторжения уехал в США. 23 февраля он возвращался в Украину, в самолете узнал, что началась война. Тогда домой поехать не рискнул и пока не знает, когда это произойдет.
Раньше в интервью 24 Канала Ступка рассказывал, что война застала его в самолете в Стамбул. Оттуда актер должен был лететь в Киев, но небо было закрыто. Он не решился ехать на автобусе или автомобиле, поскольку на территории нашей страны ввели военное положение и мужчин не выпускали за границу.
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Поэтому некоторое время Ступка жил в Анталии у друга его отца, затем отправился в Варшаву, где занимался гуманитарной помощью, а оттуда вернулся в США. Там также участвует в благотворительных мероприятиях. Хотя работы почти нет, но Дмитрий не спешит возвращаться домой, где идет жестокая война.
Когда Дмитрий Ступка вернется в Украину
В инстаграм-сторис актер отвечал на вопросы подписчиков. Там у него поинтересовались, когда вернется в Украину.
Пока не знаю. Пока нет точной даты,
– сказал Дмитрий.
Ступка о возвращении в Украину / Скриншот инстаграм-сторис актера
Но из-за пребывания в Америке актера не раз критиковали.
- На Геловин он вместе с хореографом Владом Ямой,который также уехал в США, посетил праздничное мероприятие, которое состоялось на борту катера в деловом районе Даунтаун Майами. За организацию взялось сообщество украинцев Ukrainian Miami. Это якобы была не просто вечеринка, а мероприятие в поддержку Украины.
- В начале 2023 актер опубликовал видео, на котором показал, как проводит время в США. Он катался по ночному городу с девушкой и нарвался на критику со стороны украинцев, однако хейтерские комментарии сразу удалял.