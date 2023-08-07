"Клон" Олега Винника выпустил новую песню в стиле артиста: реакция сети

Бывший продюсер Олега Винника Александр Горбенко продолжает продвигать "клон" артиста. Загадочный певец публикует песни под псевдонимом DISCOMAN. Он тщательно скрывает свое лицо, но имеет такую же прическу и стиль, каким поклонники запомнили Винника.

Теперь DISCOMAN выпустил новую песню и клип к ней. Поклонники говорят, что трек в стиле Винника.

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В клипе к песне загадочный певец снова полностью скопировал образ Олега Винника. Артист представил песню под названием "Весільна".

Интересно, что лицо его не показали. Тайный "клон" Олега Винника появляется в кадре, но постоянно только со спины. Также в клипе есть нарезка из свадеб, в частности утро невесты, поцелуи молодоженов, бросание букета и т.д.



Клон Олега Винника в клипе / Скриншот с видео

В клипе "клон" появился в куртке с блестками, кожаных брюках и с белокурыми волосами – такими, как в свое время у Винника. На отдельных фрагментах можно заметить, что у него также короткая борода.

Тайный артист украинского шоу-бизнеса Discoman снова выпускает работу. О нем уже ходят легенды, но кто это – пока тайна. Его скорости издавать музыкальный материал могут позавидовать многие артисты. Каждые две – три недели новый релиз,

– говорится в описании к клипу.

"Клон" Олега Винника опубликовал новый клип: видео

Реакция сети

В комментариях под видео появились неоднозначные комментарии. Кому-то нравится такая идея, а другие обвиняют артиста в использовании образа Винника:

"Мне лично нравится этот загадочный чувак. Кем бы он ни был, пусть творит новые песни и не переживает, о чем говорят люди".

"Это начало шедевральное. В Power Point эффект делали?"

"Винник самый лучший! Пародия не удалась!"

"К Олегу Виннику ему как к Луне. Цирк на проводе".

К слову, на днях DISCOMAN, которого называют "клоном" Винника, представил песню "День рождения". Клип на веселую песню певец записал на парковом мосту в Киеве. В то же время, поклонники Олега Винника выразили возмущение.