Инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna разрывает тикток новым треком: "Бомбезно звучит"

Исполнителя Klavdia Petrivna, которая решила держать свое настоящее имя и лицо в тайне, выпустила новый сингл "Императоры". Трек уже завирусился в тиктоке.

Он собирает сотни тысяч просмотров и лайков. Слушатели с нетерпением ждут новые песни исполнительницы и считают их находкой, где удачно совмещены приятный голос и прекрасное исполнение.

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Инкогнито-исполнительница выпустила новый трек

В новой песне певица рассказывает о людях, которые пытаются влиять на нее негативно, излучая свою "радиацию" и "негативную вибрацию". Однако проявляя силу духа и твердую решимость автор отказывается подвергаться внешним силам, которые пытаются манипулировать ее мыслями и эмоциями. В песне Klavdia Petrivna также говорит о "свободных анархистах", которые так себя называют, хотя фактически не имеют с ними ничего общего.

С помощью метафор: "лежать ли камешком, или солнцем гореть; питать надежду или просто сдаться", в песне говорится о том, что люди должны ориентироваться на себя несмотря даже на сложные обстоятельства.

, что исполнительница взяла псевдоним Klavdia Petrivna, ведь именно так называется одна из героинь романа Владимира Винниченко "Записки курносого Мефистофеля". Это произведение считают одним из ключевых в творчестве писателя.

Klavdia Petrivna – "Императоры": смотрите видео онлайн

В тиктоке уже больше 1300 видео под эту песню. Самый популярный ролик просмотрели более 685 тысяч раз, а еще 32 тысяч пользователей оставили на нем лайки. Другие видео под песню не менее популярны.

Реакция сети

Слушатели в восторге от новинки и активно пишут об этом в комментариях под видео.