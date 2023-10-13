Инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna разрывает тикток новым треком: "Бомбезно звучит"
Источник:Klavdia Petrivna
Исполнителя Klavdia Petrivna, которая решила держать свое настоящее имя и лицо в тайне, выпустила новый сингл "Императоры". Трек уже завирусился в тиктоке.
Он собирает сотни тысяч просмотров и лайков. Слушатели с нетерпением ждут новые песни исполнительницы и считают их находкой, где удачно совмещены приятный голос и прекрасное исполнение.
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Инкогнито-исполнительница выпустила новый трек
В новой песне певица рассказывает о людях, которые пытаются влиять на нее негативно, излучая свою "радиацию" и "негативную вибрацию". Однако проявляя силу духа и твердую решимость автор отказывается подвергаться внешним силам, которые пытаются манипулировать ее мыслями и эмоциями. В песне Klavdia Petrivna также говорит о "свободных анархистах", которые так себя называют, хотя фактически не имеют с ними ничего общего.
С помощью метафор: "лежать ли камешком, или солнцем гореть; питать надежду или просто сдаться", в песне говорится о том, что люди должны ориентироваться на себя несмотря даже на сложные обстоятельства.
Klavdia Petrivna – "Императоры": смотрите видео онлайн
В тиктоке уже больше 1300 видео под эту песню. Самый популярный ролик просмотрели более 685 тысяч раз, а еще 32 тысяч пользователей оставили на нем лайки. Другие видео под песню не менее популярны.
Реакция сети
Слушатели в восторге от новинки и активно пишут об этом в комментариях под видео.
- "Супер! Очень хорошо выходи. Стихи с глубоким смыслом и современная музыка. Бомбезно звучит. Больше национального контента";
- "Дождался. Трек супер!";
- "Ждал, ждал, и все-таки есть. На самом деле ваши песни просто находка для меня, приятный голос, прекрасное исполнение, прямо полный набор";
- "Эта женщина просто богиня. Спасибо за шедевр!";
- "Приятно поражена вашим творчеством! Невероятно просто";
- "Очень приятный голос";
- "Мне очень нравится ваше творчество. Спасибо!".