Заплакала от увиденного: актриса Кэтрин Винник из сериала "Викинги" посетила Ирпень

Мировые звезды украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно приехали в Украину по приглашению платформы United24. Актриса Кэтрин на днях навестила Ирпень и показала фото, на которых заметно, что она не смогла сдержать слез от увиденного.

Отметим, что звезды все еще находятся в Украине и последние ночи проводят в бомбоубежище из-за российских атак. Так, Иванна Сахно показала, как сидит в подвале и призналась, что думает о Путине.

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Ее коллега, актриса Кэтрин Винник побывала на днях в Ирпене. Звезда сфотографировалась на фоне уничтоженных гражданских автомобилей, а также попросила мир помогать Украине и донатить деньги.

На фотографии видно, что у нее заплаканные глаза. Очевидно, что Кэтрин очень огорчили истории об оккупации этого города.



Кэтрин Винник в Ирпене / Фото с ее инстаграма

Она призналась, что ее до мурашек поразил разговор с мэром Ирпеня Александром Маркушиным.

В Ирпене обнаружили тела 290 мирных жертв. Несоразмерно большое количество жертв составляли женщины. Это нужно прекратить,

– написала Кэтрин.



Кэтрин Винник в Ирпене / Фото с ее инстаграма

Напомним, что к фандрейзинговой платформе United24 звезда "Викингов" Кэтрин Винник присоединилась только 1 марта 2023, хотя Украину поддерживает с первых дней российского вторжения.

На днях звезда опубликовала сообщение, в котором заявила, что гордится быть украинкой.

Добавим, что Кэтрин Винник раньше уже была в Киеве. Она прилетала в августе 2021 на мероприятия ко Дню Независимости.

К слову, 25-летняя Иванна Сахно тоже всегда гордилась быть украинкой, а после большого вторжения России выходила на протесты в Нью-Йорке и рассказывала миру, что Украину и ее родной Киев бомбят.