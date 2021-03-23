Американская актриса Анна Фаррис развелась с Крисом Праттом, также популярным актером, еще в 2017 году. Никто из экс-супругов раньше не комментировал такое решение. Однако Анна первой решилась на такой шаг.

Известно, что Анна Фаррис ведет свое подкаст-шоу под названием Unqualified, где ведет разговоры с разными знаменитостями об их жизни. На этот раз гостьей Фаррис стала ее коллега – актриса Гвинет Пэлтроу.

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Женщины говорили о неудачных отношениях и Анна вспомнила о своем бывшем браке с актером Крисом Прэттом. Актриса рассказала, что частично в ее разрыве с экс-мужем виновна банальная конкуренция, ведь они оба очень амбициозные люди.

Я не считаю, что мы хорошо поработали, чтобы устранить наше чувство конкуренции. А, может, я не очень хорошо справлялась с любым намеком на соперничество или сравнение. Надеюсь, что выросла из этого,

– сказала Анна.



Анна Фаррис и Крис Прэтт

Что известно о браке Анны Фаррис и Криса Прэтта

Крис Прэтт и Анна Фарис познакомились в 2007 году во время съемок фильма "Отвези меня домой". В июле 2009 года актеры поженились. В августе 2012 у пары родился сын, а в декабре 2017 пара объявила о разводе.

Слухи о новом романе Криса Прэтта с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин появились в июне 2018 года. Тогда пара засветилась на пикнике в одном из парков Санта-Барбары. После года встречаний Крис женился на Кэтрин и в августе 2020 года у пары родилась первая дочь. Взамен Анна Фаррис также нашла свое счастье и заручилась с кинооператором.