Бывшая девушка Кары Делевинь Эшли Бенсон разошлась с американским рэпером G-Eazy. По словам инсайдеров, он часто обращал внимание на других женщин, поэтому Эшли сомневалась в его верности.

Новый роман актрисы Эшли Бенсон с рэпером G-Eazy (настоящее имя – Джералд Эрл Гиллам) после отношений с британской моделью Карой Делевинь длился около 9 месяцев.

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Эшли Бенсон разошлась с G-Eazy

Сначала поклонники 31-летней актрисы заметили, что она в определенный момент отписалась от своего бойфренда, рэпера G-Eazy. А впоследствии новость о завершении романа подтвердили источники, близкие к бывшей паре.

В начале месяца Эшли Бенсон и G-Eazy еще видели вместе во время прогулок. Однако уже несколько дней назад стало известно о кризисе в их отношениях, что привело к разрыву. Звездная пара очень часто конфликтовала. Также девушке не нравилось, как Джералд обращается с ней.

Она сказала ему, что все кончено. Эшли чувствовала, что он не был полностью предан ей. Она терпеть не могла, когда Джералд говорил о других женщинах,

– пишет издание.

Что известно о романе Эшли Бенсон и G-Eazy

Перед отношениями с рэпером Эшли Бенсон встречалась с Карой Делевинь 2 года. Уже через несколько дней после расставания с моделью, Эшли заметили вместе с Джералдом. Тогда и появились первые слухи о романе актрисы с рэпером. Звездная пара не слишком разглашала отношения, держа их в секрете от публики.