Кэти Перри и Орландо Блум отдыхают в Турции: романтические фото

Молодые родители Кэти Перри и Орландо Блум устроили семейный отпуск в Европе. После отдыха в Венеции и Греции они отправились в Турцию. Супруги очаровали снимком на краю бассейна.

Голливудская пара проводит каникулы с детьми – 10-месячной дочерью Дейзи и 10-летним Флинном, сыном Орландо Блума от первого брака с Мирандой Керр. Звезды не спешат возвращаться в США, поэтому сейчас отдыхают в Турции.

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Кэти Перри и Орландо Блум остановились в роскошном 5-звездочном отеле в городе Бодрум. В их номере есть бассейн с видом на горы и Эгейское море.

Романтические фото Кэти Перри и Орландо Блума из Турции

На краю бассейна на закате солнца звездные супруги сделали несколько милых кадров. Молодая мамочка Кэти Перри позировала в длинном белом платье с разноцветным принтом и асимметричным низом. В то время как Орландо Блум надел белые джинсы и светло-лимонную футболку.

36-летняя певица и 44-летний актер выглядели по уши влюбленными. Он нежно обнимал любимую за талию, а она романтично целовала его, кокетливо приподняв ножку.

"Бесконечность и за ее пределами", – лаконично подписала Кэти Перри и получила больше двух миллионов лайков взамен.

Кэти Перри и Орландо Блум в Турции / Фото из инстаграма певицы

Кэти Перри и Орландо Блум в Турции / Фото из инстаграма певицы

К слову, Кэти Перри и Орландо Блум не показывают 10-месячную Дейзи в соцсетях. Однако в начале апреля публика все-таки увидела ее лицо. Все благодаря папарацци, которые подловили звезд во время отдыха на пляже в Санта-Барбаре.