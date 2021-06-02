Итальянка Кьяра Ферраньи вакцинировалась от коронавируса

Блогер и инфлюэнсер Кьяра Ферраньи получила прививку от коронавируса 2 июня. Какая это была вакцина – неизвестно, но звезда очень рада, что может чувствовать себя свободнее. Это была первая доза прививки.

Итальянская блогер вакцинировалась от коронавирус сама, без мужа-рэпера Fedez. Фотофакт из клиники она опубликовала в своем инстаграме, на который подписано почти 24 миллиона поклонников.

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Такой эмоциональный момент, который казался таким далеким, и наконец это произошло: я получила свою первую дозу вакцины против COVID. После более чем года изоляции и страха я так счастлива, что это первый шаг к нормальной жизни. Давайте все сделаем прививку,

– призывает в своей заметке звезда.

Фанаты положительно отреагировали на прививку Кьяры и поблагодарили ее за призыв вакцинации во время пандемии коронавируса. Стоит добавить, что ни звезда, ни ее семья не болели COVID-19, или же не говорили об этом публично. С марта прошлого года и до сих пор Кьяра не путешествовала за границу и передвигалась только в пределах своей страны. За это время она также второй раз стала мамой и родила дочь Викторию. У нее также есть маленький сын Леоне.

Что известно о Ферраньи во время пандемии

В начале пандемии семья Кьяры Ферраньи находилась несколько месяцев на изоляции дома, в Милане. Они никуда не выходили и призывали всех беречь себя. В то время Италия больше всего страдала от болезни в Европе.

Вместе с мужем она часто устраивала "балконные" дискотеки: выносили аппаратуру на террасу и включали музыку, чтобы их соседи из других домов выходили потанцевать. Также они все неоднократно вместе пели гимн Италии.

Кьяра и муж Fedez одними из первых в мире среди знаменитостей пожертвовали 100 тысяч евро на борьбу с пандемией в Италии. Впоследствии ее отметили государственной наградой за неравнодушие в сложное время для страны.