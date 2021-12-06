Кьяра Ферраньи устроила семейную фотосессию у елки: какой образ выбрала блогерша
Источник:инстаграм Кьяры Ферраньи
Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи организовала праздничную предрождественскую фотосессию у елки. Она предстала перед камерой в изумрудном вечернем платье.
Кьяра Фераньи и ее возлюбленный, рэпер Fedez (настоящее имя – Федерико Лючия) одними из первых украсили поместье к праздникам. У них уже сияет огромная елка и другие декорации.
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Образ Кьяры Ферраньи на фотосессии
Блогерша изображена на фотографиях в длинном вечернем платье изумрудного цвета. Наряд имл чуть спущенные рукава и соблазнительное декольте, что придает образу соблазнительности и женственности.
Такой look звездная мамочка дополнила безупречно ровной укладкой и вечерним макияжем в коричневых тонах. Среди аксессуаров аутфит довершили роскошные серьги.
Кьяра Ферраньи в изумрудном платье / Фото из инстаграма блогерши
Родные блогерши также были в стильном наряде:
- любимый Fedez – в сером костюме;
- сын Леоне – в черном костюме;
- дочка Виттория – в бежевом платье.
Семейная фотосессия Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши