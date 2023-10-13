Работал для Marvel и DC: умер выдающийся художник комиксов Кит Гиффен
13 октября 2023, 18:55Читати новину українською
Источник:The Guardian
На днях стало известно о смерти знаменитого создателя комиксов Кита Гиффена, который стал популярным своими работами для Marvel и DC. Художник ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Он умер в результате инсульта. Это произошло в его доме в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.
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Умер художник Кит Гиффен
Печальное известие появилось в сети только 12 октября. В то же время, художник ушел из жизни еще 9 октября.
Я сказал им, что заболел... Все что угодно, чтобы не уезжать на Нью-Йоркский фестиваль комиксов. Спасибо. Кит Гиффен 1952–2023,
– отметили на странице Гиффена.
Впоследствии семья художника опубликовала пост, где отметила, что и дальше будет делиться работами Кита в сети.
Что известно о Ките Гиффене: главное
- Художник был выдающейся персоной в индустрии комиксов. Кит работал как с Marvel, так и DC и создал ряд персонажей, которые остались любимцами многих зрителей. В частности, Енота Ракету, который стал неотъемлемой частью известной киносаги Marvel "Стражи Галактики". Не менее примечательно есть его создание Синего Жука, супергероя DC.
- Отметим, что в издательстве Marvel художник работал в 1970-х годах. Но в 1980-х и 1990-х он ушел в DC.
- Кроме того, Гиффен написал сценарий для "Легиона супергероев" и вместе с Джоном Марком ДеМаттейсом создал "Лигу Справедливости Европы".