Кирстен Данст тайно стала мамой во второй раз

Американская актриса Кирстен Данст и ее любимый Джесси Племонс стали родителями во второй раз. Сами звездные родители не спешат подтверждать новость, однако звезду увидели на прогулке с малышом.

Кирстен Данст стала мамой во второй раз

В конце марта этого года Кирстен Данст снялась в фотосессии, где впервые объявила о своей беременности. Уже через 4 месяца стало известно, что американская актриса и звезда "Человека-паука" стала мамой во второй раз.

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Кирстен Данст и ее любимый Джесси Племонс не делились счастливой вестью с прессой или аудиторией. Они скрывают личную жизнь от пристального внимания поклонников.

Однако недавно актрису поймали на улицах Лос-Анджелеса. Она прогуливалась с малышом – СМИ считают, что у нее родился мальчик. Также подозревают, что он появился на свет в начале июня. Другие детали пока неизвестны.

Отношения Кирстен Данст и Джесси Племонс