Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом продолжает работать и развивает личную страницу в инстаграме. Она часто публикует провокационные фотографии, которыми заинтересовывает публику.

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Новое фото Ксении Мишиной

На днях актриса показала, как загорала на газоне. Звезда легла на живот, а ножки подняла вверх, чем добавила образу кокетливости. Ксения надела купальник нежно-розового цвета, состоявший из трусиков и топа на тонких бретелях. Наряд хорошо подчеркнул аппетитные ягодицы Мишиной и ее пышный бюст.

Знаменитость постоянно работает над своим внешним видом, чтобы выглядеть безупречно в любом месте и в любое время. Поэтому может щеголять телом в разных нарядах.

Длинные роскошные волосы актриса собрала в высокий пучок, а на лице сделала легкий макияж, которым лишь выровняла тон и подчеркнула натуральную красоту. Среди аксессуаров дополнила обольстительный летний look большими розовыми очками с круглыми линзами.



Ксения Мишина загорает в розовом купальнике / Фото из инстаграма Ксении Мишиной