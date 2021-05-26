Ким Кардашян позировала в неоновой нижнем белье: горячая съемка

Американская телевизионная звезда Ким Кардашян порадовала поклонников новыми жаркими фотографиями. Она появилась в ярком нижнем белье и завела сеть.

Светская львица Ким Кардашян опубликовала в своем блоге серию очередных эротических кадров. Звезда снялась в фотосессии в рамках рекламной кампании. Недавно она выпустила неоновую нижнее белье своего бренда Skims.

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Горячая съемка Ким Кардашян

Ким Кардашян позировала перед объективом на светлом фоне. Для первого откровенного образа она примеряла яркий оранжевый топ на тонких бретелях и трусики. В руках звезда держала цепочки-подвески с камнями.

Также светская львица появилась в салатовом бюстгальтере, который удачно подчеркнул пышную грудь. Ким сделала на лице макияж в нюдових тонах, подчеркнув глаза тенями и губы коричневой помадой.

Последний аутфит знаменитости состоял из сиреневого топа с рукавами, который делал акцент на тонкой талии. К этому белью удачно подходила розовая помада. Волосы же Кардашян выровняла и распустила.

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