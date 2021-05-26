Кім Кардашян позувала у неоновій спідній білизні: гаряча зйомка

Американська телевізійна зірка Кім Кардашян потішила прихильників новими спекотними світлинами. Вона постала у яскравій спідній білизні та завела мережу.
Світська левиця Кім Кардашян оприлюднила у своєму блозі серію чергових еротичних кадрів. Зірка знялась у фотосесії в межах рекламної кампанії. Нещодавно вона випустила неонову спідню білизну свого бренду Skims.
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Гаряча зйомка Кім Кардашян
Кім Кардашян позувала перед об'єктивом на світлому тлі. Для першого відвертого образу вона приміряла яскравий оранжевий топ на тонких бретелях і трусики. В руках зірка тримала ланцюжки-підвіски з камінцями.
Також світська левиця постала у салатовому бюстгальтері, що вдало підкреслив пишні груди. Кім зробила на обличчі макіяж у нюдових тонах, підкресливши очі тінями й губи коричневою помадою.
Останній аутфіт знаменитості складався з бузкового топа з рукавами, що робив акцент на тонкій талії. До цієї білизни вдало пасувала рожева помада. Волосся ж Кардашян вирівняла та розпустила.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Інші спекотні образи Кардашян
- Кім позувала в крихітних трусиках та засвітила апетитні сідниці;
- Світська левиця позувала у світлій перуці та найсексуальнішому купальнику сезону;
- Зірка продемонструвала звабливе тіло в крихітному бікіні.