Ким Кардашян полетела на Багамы вместе с бойфрендом Питом Дэвидсоном

Американская знаменитость Ким Кардашян устроила зимний отпуск. Она отправилась на Багамы с Питом Дэвидсоном.

Папарацци внимательно следят за жизнью знаменитостей, в том числе и за звездой реалити-шоу Ким Кардашян, недавно закрутившей новый роман. 5 января журналисты сфотографировали Ким Кардашян в компании Пита Дэвидсона.

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Пара отправилась на отдых на Багамские острова. На публике они держались за руки и улыбались.

Звезды решили начать 2022 с общего отдыха потому, что перед этим были заняты своими делами. Они редко виделись, ведь Дэвидсон работал в Майами, а Кардашян проводила время с детьми.

Для выхода в свет Ким Кардашян выбрала провокативный аутфит. Светская львица позировала в черном топе с глубоким декольте и широких брюках.

Что известно о романе Ким Кардашян и Пита Дэвидсона

29 октября 27-летний комик и 41-летняя светская львица были замечены вместе в Калифорнии. Пара проводила время вместе в парке развлечений, где держалась за руки. Но инсайдеры тогда опровергли слухи об их романе и назвали американских звезд друзьями.

Впоследствии знаменитости подогрели слухи о романе общим фото со дня рождения Пита Дэвидсона. Уже в ноябре СМИ подтвердили, что звезда реалити и юморист действительно встречаются. На днях их снова видели на свидании.

Ким и Пит смело выходят на публику вместе и не скрываются от папарацци.