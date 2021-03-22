Знаменитая шведская модель Эльза Хоск недавно стала мамой. На днях она показала безупречное тело после родов и впечатлила сеть. Также звездная мама призналась своей фигуре в любви.

Известная шведская модель Эльза Хоск в начале февраля стала мамой впервые. Звезда не стесняется своего тела, а принимает его, поэтому демонстрирует роскошную фигуру перед 6,4-миллионной аудиторией поклонников.

Жарко Жена Монатика игриво выпятила ягодицы на пляже: эротическое фото

Горячее фото Эльзы Хоск

Знаменитость сделала откровенное фото перед зеркалом. Даже для эротических кадров Эльза Хоск подбирает трендовые образы, поэтому и этот раз не стал исключением. Звезда предстала перед камерой в красивом нижнем белье: кружевных бело-бежевых трусиках и бюстгальтере, которые удачно подчеркнули фигуру новоиспеченной мамочки.

Также Эльза Хоск надела светлые джинсы с блестками. Она не застегивала пуговицу, чтобы открыться перед поклонниками и продемонстрировать живот после первых родов. Однако тело модели было все равно безупречным и вызвало восторг у фанатов.

Знаменитость не показала лицо, но было заметно, что волосы она собрала в низкий хвост. В подписи к фото Эльза Хоск сделала важное заявление о принятии своего тела таким, какое оно есть.

"Всегда меняющемуся женскому телу, рыхлой коже моего живота, маленькому животу, всем несовершенствам, растяжкам и свидетельствам того, что вы заботились о другой жизни в течение девяти месяцев, я хочу сказать, что ценю и люблю вас. Прости, что я так плохо обращалась с тобой, волнуясь за те вещи, которые делают тебя таким красивым и сильным. Я тебя люблю", – написала Эльза Хоск.



Эльза Хоск показала фигуру после родов / Фото из инстаграма Эльзы Хоск