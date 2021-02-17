Американська телезірка Кім Кардашян вкотре розбурхала уяву шанувальників спекотною фотографією. Вона постала перед камерою у купальнику, який ледь прикрив її пишні груди.

Кім Кардашян є однією з найвідвертіших жінок сучасного шоу-бізнесу. Представниця телесімейства не соромиться показувати оголене тіло на камеру та хизується розкішними формами.

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Днями світська левиця зробила світлину під час приймання сонячних ванн. Кім позувала на тлі красивої природи, сидячи на бетонному підвищенні. Вона постала перед камерою у крихітному бікіні золотистого кольору. Мінітрусики на зав'язках оголили апетитні сідниці улюблениці мільйонів, а бюстгальтер ледь прикрив інтимні зони її пишних грудей.

Довге розкішне волосся Кардашян розпустила та забрала назад. Серед аксесуарів її пляжний образ доповнювала лаконічна підвіска. На обличчя зірка не наносила косметику. Це той рідкісний випадок, коли Кім постала перед камерою без макіяжу. Рукою вона прикрила частину обличчя, ховаючись від сонця, яке світило їй в очі.



Кім Кардашян у купальнику / Фото з інстаграму Кім Кардашян