В СМИ рассказали, как Ким Кардашян отнеслась к роману экса из Ратажковски

Американская светская львица Ким Кардашян несколько месяцев назад порвала отношения с голливудским ловеласом Питом Дэвидсоном. Теперь он закрутил очередной роман – с разведенной моделью Эмили Ратажковски. Что об этом думает Ким – читайте дальше.

42-летняя теледива Ким уже якобы отреагировала на новый роман своего бывшего бойфренда, комика Пита Дэвидсона. Как сообщили инсайдеры, Кардашян не против новых отношений Пита с моделью Эмили Ратажковски.

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Ким знает Эмили уже некоторое время и она одобряет их отношения. Она думает, что это мило, и она по-настоящему счастлива, что он нашел того, кто больше подходит ему по скорости и на той же волне, что и он,

– говорят источники.

Ей также импонирует то, что комик и супермодель живут в одном городе и близки по возрасту, и поэтому они уже имеют много общего. Также они неоднократно работали вместе над общими проектами.

"Она так же, как и он, глубоко погружена в нью-йоркскую жизнь. Они знают много об одних и тех же людях и находятся в одинаковых кругах", – добавил инсайдер, отметив, что Ким уважает трудолюбие Эмили и считает ее замечательной матерью.

Напомним, что Ким Кардашян находилась в отношениях с Дэвидсоном 9 месяцев. Он стал ей опорой после громкого развода с рэпером Канье Вестом. Пит был уже знаком с большой семьей Кардашян-Дженнер и детьми звезды. Но со временем пара разошлась якобы из-за напряженных графиков и большого расстояния между ними.

Что касается Эмили Ратажковски, то в июле стало известно, что она расстается со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом из-за его измен. Пара состояла в браке 4 года и родила общего сына Сильвестра. Лишь месяц назад сеть обсуждала поцелуи Эмили с диджеем, а прежде – ее вероятный роман с Брэдом Питом. Неизвестно, связывает ли звезду и комика настоящие отношения, или это дружба. Что касается Дэвидсона, это не первые романы со знаменитостями. Подробнее о его громких романах, сделавших ему статус "главного ловеласа Голливуда" – читайте здесь.