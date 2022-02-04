Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили публичную ссору из-за тиктока дочери

Американский рэпер Канье Уэст устроил ссору с бывшей женой в интернете. Он обвинил ее в том, что Ким без его ведома допускает детей к тиктоку.

Дочь Ким Кардашьян Норт некоторое время ведет свой блог в тиктоке, где снимает развлекательные видео. На это гневно отреагировал ее отец Канье Уэст.

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Канье Вест возмутился тиктоком дочери

Исполнитель опубликовал в своем инстаграме скриншот с одного из роликов дочери. Он отметил на фото блог экс-жены Ким Кардашьян и возмутился, что Норт имеет доступ к социальным сетям.

Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что я должен сделать, если мою дочь не поставя меня в известность пустили в тикток,

– написал рэпер.



Скриншот из видео Норт в тиктоке / Фото из инстаграма Канье Уэста

Что ответила Кардашьян

Обратите внимание! Уже не в первый раз Канье Уэст делает публичными ссоры с бывшей женой. В день рождения дочери Чикаго рэпер заявил о манипуляциях – якобы его умышленно не пригласили на празднование. Но он сам нашел локацию вечеринки и прибыл на вечеринку. Инсайдеры сообщали, что по версии Кардашьян ситуация выглядит иначе.

На этот раз Ким Кардашьян не стала отмалчиваться и развернуто ответила на публикацию бывшего мужа.

Постоянные нападения Канье на меня в интервью и социальных сетях на самом деле более оскорбительны, чем любой тикток Норт. Как мама, которая является основной опекуншей наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей проявлять свое творчество в среде, которой она желает, под присмотром взрослых – потому что это приносит ей счастье,

– написала она.

"Одержимость Канье попыткой контролировать и манипулировать нашим положением так негативно и публично лишь причиняет еще больше боли всем. С самого начала я не хотела ничего, кроме здоровых отношений совместного родительства и поддержки, потому что это лучше для наших детей, и мне грустно, что Канье продолжает это делать невозможным", – добавила светская львица.



Ответ Ким Кардашьян / Фото из инстаграм-сторис