Не все звездные потомки выбирают тот же путь, по которому шли их родители. Кем стали и на кого учатся взрослые дочери и сыновья популярнейших украинских исполнителей читайте в подборке 24 Канала.

К слову Младшая дочь Елены Кравец сломала руку: ведущая показала ее фото после операции

Виктор Павлик – Саша Павлик и Кристина Павлик

Виктор Павлик стал отцом четырех детей – Александра, Кристины, Павла (Павел Павлик умер в 2020 году из-за рака костей) и Михаила. Его старшему сыну Александру уже 39 лет. Он пошел по стопам отца, учась в музыкальной школе и впоследствии в университете культуры и искусств по специальности эстрадный вокал. Саша принимал участие в шоу "Х-Фактор", сейчас выпускает новые песни и занимается с детьми в студии Pavlik Kids Production.



Александр Павлик с сыном / Фото из инстаграма Виктора Павлика

36-летняя дочь Виктора Павлика Кристина ведет непубличный образ жизни. Артист лишь рассказывал, что по его стопам девушка не пошла.



Кристина Павлик / Фото с ее инстаграма

Катя Осадчая – Илья Полищук

Телеведущая воспитывает троих сыновей: Илью, Ивана и Даниила. Старшему сыну Осадчей недавно исполнился 21 год. Сейчас он учится в США на третьем курсе, изучает ИТ и искусственные технологии. Как говорила ведущая, он уже применяет свои знания в борьбе с противником. После окончания учебы Илья вернется в Украину.



Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Оля Полякова – Маша Полякова

Оля Полякова и ее муж Вадим воспитывают двух дочерей: Машу и Алису. В прошлом году старшая дочь певицы училась в Великобритании. Теперь она поступила в музыкальную академию имени Чайковского в Киеве, на композиторском отделении. Маша вернулась в Украину, но сьехала от родителей.



Семья Оли Поляковой / Фото с инстаграма звезды

Тина Кароль – Вениамин Огир

Сыну украинской певицы в ноябре исполнится 15 лет. Сейчас Вениамин учится в Великобритании. Летом 2022 года юноша завершил обучение в школе Repton Preparatory School и сдал все экзамены с отличием. Так Вениамин перешел в старшую школу. Юноша увлекается фехтованием, украинскими танцами и игрой на фортепиано и барабанах.



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма звезды

Владимир и Елена Зеленские – Александра Зеленская

Еще в прошлом году Елена Зеленская рассказывала о том, что ее старшая дочь успешно сдала мультипредметный тест и поступила в университет. Несколько месяцев назад первая леди рассекретила, что Александра избрала юридическую специальность. Сын Кирилл в это время еще в школе, но его часто интересуют виды оружия и другие военные детали.



Зеленские с детьми / Фото с инстаграма первой леди

Ольга Фреймут – Злата Митчелл

Старшая дочь украинской ведущей находится в США, хотя признавалась, что ей нравилось жить на две страны. Она занимается съемками и плясками, а в свободное время путешествует. Как рассказывала Злата Митчелл, выбранная ею профессия заставит много ездить. Ольга Фреймут также воспитывает младшую дочь Евдокию и сына Валерия.



Злата Митчелл / Фото с инстаграма девушки

Нина Матвиенко – Тоня Матвиенко – Ульяна Снитко

Дочь легендарной певицы Нины Матвиенко пошла по стопам матери и получила высшее образование вокалистки народного пения. Сыновья Нины Матвиенко избрали другой путь – Иван стал иеродиаконом в Нежине, а сын Андрей стал художником и иконописцем, как его отец Петр.



Тоня Матвиенко с братьями / Архивное фото из инстаграма певицы

Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна училась на режиссера. Сейчас она появляется в разных съемочных проектах, как первый помощник директора.



Нина Матвиенко с внучкой / Фото с инстаграма

Елена Кравец – Мария Кравец

Известно, что 20-летняя дочь звезды "Квартала 95" учится на пиарщика. Также она училась в танцевальной школе. Это увлечение остается среди любимых, девушка продолжает заниматься хип-хопом. Марию описывают как самостоятельную девушку, ведь в 15 лет она переехала от родителей. Елена Кравец также воспитывает 7-летних близнецов Ивана и Екатерину.



Маша Кравец / Фото с инстаграма

Маша Ефросинина – Нана Хромаева

Старшая дочь ведущей Маши Ефросининой не любит публичность и просит звездную маму не публиковать ее фотографии слишком часто. После окончания школы Нана училась в колледже в Канаде – именно тогда произошла пандемия коронавируса. Расстояние было слишком тяжелым для девушки и ее звездных родителей, поэтому она выбрала продолжать обучение в Европе, а именно в Нидерландах.



Дочь Маши Ефросининой / Фото из инстаграма звезды