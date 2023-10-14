Актриса и ведущая Елена Кравец опубликовала сообщение с благодарностью врачам, которые быстро и профессионально помогли дочери. Она рассказала, что месяц назад ее 7-летняя дочь упала и травмировалась.
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Дочери Елены Кравец сделали операцию
Месяц назад Катя упала с самоката и сломала руку. Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным нашим волнением, вы понимаете,
– поделилась с поклонниками Елена Кравец.
Ведущей случились талантливые врачи. Девочки сделали операцию по новым технологиям, позволяющим ходить без гипса.
Елена Кравец показала фото Катушки в день перелома и кадр, снятый несколько дней назад.
Дочь Елены Кравец в день перелома / Фото из инстаграма Елены Кравец
Дочь Елены Кравец несколько дней назад / Фото из инстаграма Елены Кравец
Дети Елены Кравец
Звезда "Квартала 95" и "Женского квартала" имеет старшую дочь Марию, которой уже 20 лет. Девушка жила отдельно от родителей с 15 лет, но вернулась, когда в ее дом попала ракета.
Также Елена Кравец в 39-м стала мамой близнецов – Ивана и Екатерины. Звезда иногда показывает фото детей и рассказывает, как они взаимодействуют.