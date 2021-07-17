Кейт и Уильям могут не показать новый портрет сына Джорджа по случаю его 8-летия, – СМИ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовы отойти от традиции ради принца Джорджа. Они не хотят обнародовать новый портрет сына по случаю его 8-летия. Все из-за насмешек после появления на финале Евро-2020.

Через несколько дней, 22 июля, наследник британского престола будет праздновать день рождения. Обычно члены королевской семьи делят свежими портретами именинников. Однако эксперты предполагают, что в этом году мир может не увидеть новое официальное фото принца Джорджа.

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Королевский биограф Анджела Левин утверждает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в раздумьях, обнародовать или нет портрет старшего сына. После появления на финале Евро-2020 пользователи соцсетей высмеивали бурные эмоции Джорджа, что смутило супругов.

Мы можем не увидеть фото принца Джорджа, когда ему исполнится восемь. Родители были очень расстроены грубостью людей, которые насмехаются над маленьким 7-летним мальчиком,

– объяснила Анджела Левин.

Зато королевская журналистка выразила восхищение Кейт и Уильямом, которые взяли сына на футбол. Она считает, что это лучший способ вывести принца Джорджа в люди и показать ему, что за ним наблюдают миллионы людей.

"Это официальный долг принца Джорджа в возрасте семи лет. Это мило, весело, в нем бурлили эмоции", – рассказала Ройя Никка.



Герцоги Кембриджские с сыном после поражения Англии на Евро-2020 / Фото Getty Images

Добавим, Кейт Миддлтон часто была автором официальных портретов детей, которые появлялись в их дни рождения. Так, она фотографировала принца Луи накануне его 3-летия. На последнем официальном портрете мальчик изображен на велосипеде.