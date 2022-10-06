В желтом платье и с малышом на руках: Кейт Миддлтон побывала в роддоме
Источник:инстаграмм герцогов Вельских
Кейт Миддлтон очаровала элегантным образом во время визита в родильное отделение Королевской больницы округа Суррей в Гилфорде. Она предстала перед публикой в горчичном платье.
После похорон Елизаветы II герцогиня вернулась к исполнению королевских обязанностей. Теперь она снова будет демонстрировать элегантные аутфиты.
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Осенний look Кейт Миддлтон
Герцогиня сфотографировалась с персоналом больницы, а также новорожденным на руках. Эти фото очаровали почитателей королевской семьи. Кейт Миддлтон одела платье горчичного цвета с лаконичным декольте и юбкой-плиссе от бренда Karen Millen. Соединила элегантный наряд с темно-синими замшевыми туфлями-челноками на каблуке.
Среди аксессуаров образ Кэтрин завершили изысканные серьги. Длинные роскошные волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.
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Жена принца Уильяма побывала в больнице, чтобы узнать, какую поддержку оказывают беременным женщинам и молодым матерям. Поскольку Кэтрин является мамой троих детей, для нее важно, чтобы другие англичане и их малыши получали надлежащий уход.
"Было приятно познакомиться с некоторыми молодыми матерями и их младенцами, поддерживаемыми такой блестящей командой в больнице", – отметила Кейт Миддлтон после встречи.
Другие осенние образы герцогини Вельской
- В начале сентября Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели детей в школу. Герцогиня выбрала для важного дня коричневое платье-рубашку длины меди с принтом в белый горошек от бренда Rixo.
- В ноябре прошлого года супруги побывали на вечернем приеме по случаю открытия саммита COP26. Жена принца Уильяма выбрала для выхода приталенное синее платье длины ниже колен.