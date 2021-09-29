Кейт Миддлтон вышла в свет вместе с мужем: фото герцогини в фиолетовом костюме

Кейт Миддлтон и принц Уильям осуществили новый публичный выход в Северной Ирландии. Для события герцогиня Кембриджская выбрала элегантный яркий костюм фиолетового цвета.

Вечером 28 сентября герцоги посетили премьеру долгожданного фильма "007: не время умирать" об агенте Джеймсе Бонде. А уже на следующий день с рабочей поездкой отправились в Северную Ирландию.

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Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма для рабочего дня выбрала яркий наряд. Она появилась на публике в элегантном стильном костюме фиолетового цвета, состоящем из брюк и пиджака. Талию подчеркнул черный ремень. Под пиджак надела черный гольф. В руке Кейт держала маленькую сумочку.

Такой look герцогиня Кембриджская соединила с темно-синими замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она уложила в локоны и собрала в хвост, а на лице сделала повседневный макияж в натуральных коричневых оттенках.

Очень приятно вернуться в Северную Ирландию на один день. Выслушать молодых людей о том, как прошла жизнь во время пандемии, и встретиться с организациями, работающими в разных общинах,

– написали Кейт и Уильям в инстаграм-сториз.



Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото с инстаграма герцогов



​Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото с инстаграма герцогов



​Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото с инстаграма герцогов



​Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото с инстаграма герцогов



​Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото с инстаграма герцогов

Текст публикации герцогов Кембриджских:

Приятно видеть, как студенты Ulster University воссоединились между собой на территории кампуса!

Проведя целый день, выслушав студенческий профсоюз, и снова подключившись к студентам-медсестрам с начала года, мы вдохновляемся видеть, как молодежь способствует инклюзивности после пандемии в Северной Ирландии.

Ulster University продолжает развивать новое поколение медицинских работников, включая тех врачей в новой Медицинской школе, которые будут работать в Северной Ирландии и за ее пределами после завершения обучения.