Королевские супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и Камилла произвели настоящий фурор на красной дорожке премьеры. Для особого выхода во время пандемии коронавируса члены семьи не надевали маски, поскольку являются полностью вакцинированными. Вероятно, в самом зале кинопремьеры они их все же надели.

Интересно Захочет повторить каждый: лучшие образы Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать"

Кейт Миддлтон выбрала на красную дорожку очаровательное золотистое платье с пайетками от Jenny Packham. Длинные рукава-кейпы прикрывали ее руки и придавали большую форму ее плечам. Образ герцогини дополняли роскошные серьги, подобранная вверх прическа и макияж в светлых тонах.



Королевская семья на премьере фильма о Джеймсе Бонде / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Что касается Камиллы Паркер-Боулз, то она надела голубое платье с серебристыми блестками и брошью. Ее образ дополнял белый клатч. Принц Уильям и принц Чарльз выбрали черные лаконичные смокинги.

С кем встретилась королевская семья на премьере

Отметим, что члены королевской семьи и даже Елизавета II являются ярыми поклонниками "бондианы", а принц Чарльз даже приезжал на съемочную площадку последней части. На красной дорожке они встретились не только с исполнителем главной роли – Дэниэлом Крэйгом, а и другими актерами и участниками съемочного процесса. Что интересно, перед премьерой фильма Крэйгу присвоили воинское звание – почетный командующий Королевского флота Великобритании. Именно такое звание имеет его герой в фильме о Бонде. Такое событие стало символичным, ведь для Дэниэла Крэйга – это последний фильм, где он сыграл агента под прикрытием.

Текст публикации герцогов Кембриджских:

"Приятно видеть Джеймса Бонда снова на наших экранах! "Не время умирать" – 25-й фильм о Бонде и последний после 15 лет роли Дэниэла Крэйга. Он демонстрирует вдохновляющую работу актеров, музыкантов, режиссеров, кинематографистов и всех, кто принимал участие в создании такого фильма. Сегодняшняя мировая премьера состоится в пользу благотворительных организаций, поддерживающих действующих и бывших сотрудников трех спецслужб: Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи".

Премьера фильма "Не время умирать" в Украине состоится 30 сентября 2021 года.