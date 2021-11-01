Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом: фото в жилетке и джинсах-скинни

Королевская чета прибыла в Шотландию на климатическую конференцию ООН. Кейт Миддлтон и принц Уильям успели совершить первый выход в Глазго – встретились со скаутами. Для этого появления невестка Елизаветы II выбрала стильный повседневный look.

В рамках климатического саммита COP26 герцоги Кембриджские посетили спортивный центр Alexandra Park. В нем собрались скауты со всех окрестностей, чтобы рассказать об инициативе #PromiseToThePlanet. Эта встреча была особенной для Кейт Миддлтон, ведь она сама была участницей скаутского движения.

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Образ Кейт Миддлтон

Аутфит жены принца Уильяма в Глазго был как никогда уместен. В прохладную погоду она надела черную водолазку в рубчик и любимые джинсы-скини, которые часто становятся основой ее образов во время неформальных выходов. Этот ансамбль total black Кейт Миддлтон разбавила стеганой жилеткой цвета хаки.

Ее look довершили темно-коричневые сапоги от французского дома моды Chloé. Их стоимость 250 фунтов стерлингов – почти 9 тысяч гривен. Герцогиня Кембриджская сделала привычную укладку с легкими локонами и едва заметный дневной макияж.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Глазго / Фото из инстаграма королевского фотографа Криса Джексона



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Глазго / Фото Getty Images

что 31 октября в Глазго стартовала глобальная климатическая конференция COP26. Она предусматривает интенсивные переговоры 120 мировых лидеров. Все они будут искать подходы к преодолению последствий изменения климата.