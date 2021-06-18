Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном сиреневом платье: фото

По случаю запуска нового благотворительного фонда Кейт Миддлтон посетила Лондонскую школу экономики и провела встречу в Кенсингтонском дворце. Она вышла в свет несмотря на ливень и продемонстрировала роскошный образ в сиреневом платье.
С сегодняшнего дня Кейт Миддлтон будет заниматься еще одной благотворительной организацией – The Royal Foundation Centre for Early Childhood, которая направлена на благополучие детей. Первые встречи герцогиня Кембриджская уже провела. Не помешал ей в этом даже проливной дождь.
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Сначала жена принца Уильяма появилась в Лондонской школе экономики, где проходил круглый стол представителей сферы образования. После официальной встречи она вернулась в Кенсингтонский дворец и пообщалась с родителями.
Образ Кейт Миддлтон
Для публичного появления в дождливую погоду она выбрала элегантный женственный look. Это приталенное платье сиреневого цвета с рукавами-фонариками от лондонского бренда L.K.Bennett. Оно идеально подчеркнула стройный образ Кейт Миддлтон.
Платье за 225 фунтов стерлингов (почти 8,5 тысяч гривен) герцогиня Кембриджская соединила бежевыми туфлями с острым носком. Разноцветный зонт дополнил ее изысканный образ.
Кейт Миддлтон в сиреневом платье / Фото Getty Images
Традиционно, Кейт Миддлтон сделала легкий макияж и выбрала стильные аксессуары. На ней были цепочка из бисера и подвеска, золотой браслет и серьги с бриллиантами, которые достались ей после смерти принцессы Дианы.
Кейт Миддлтон в сиреневом платье / Фото Getty Images
Предыдущие выходы Кейт Миддлтон
- Для встречи с Эммануэлем и Брижит Макрон супруга королевского наследника подобрала белое платье с длинными рукавами и свободным низом.
- Зато с первой леди США герцогиня Кембриджская встретилась в изысканном платье цвета фуксии от любимого бренда Alexander McQueen.