С сегодняшнего дня Кейт Миддлтон будет заниматься еще одной благотворительной организацией – The Royal Foundation Centre for Early Childhood, которая направлена на благополучие детей. Первые встречи герцогиня Кембриджская уже провела. Не помешал ей в этом даже проливной дождь.

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Сначала жена принца Уильяма появилась в Лондонской школе экономики, где проходил круглый стол представителей сферы образования. После официальной встречи она вернулась в Кенсингтонский дворец и пообщалась с родителями.

Образ Кейт Миддлтон

Для публичного появления в дождливую погоду она выбрала элегантный женственный look. Это приталенное платье сиреневого цвета с рукавами-фонариками от лондонского бренда L.K.Bennett. Оно идеально подчеркнула стройный образ Кейт Миддлтон.

Платье за 225 фунтов стерлингов (почти 8,5 тысяч гривен) герцогиня Кембриджская соединила бежевыми туфлями с острым носком. Разноцветный зонт дополнил ее изысканный образ.



Кейт Миддлтон в сиреневом платье / Фото Getty Images

Традиционно, Кейт Миддлтон сделала легкий макияж и выбрала стильные аксессуары. На ней были цепочка из бисера и подвеска, золотой браслет и серьги с бриллиантами, которые достались ей после смерти принцессы Дианы.



Кейт Миддлтон в сиреневом платье / Фото Getty Images

Предыдущие выходы Кейт Миддлтон