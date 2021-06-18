В видеообращении Кейт Миддлтон подчеркнула, как важно заложить фундамент будущего в первые пять лет жизни малыша. Поэтому вновь созданный фонд The Royal Foundation Centre for Early Childhood будет информировать, как решать проблемы маленьких детей, и исследовать влияние различных факторов на них.

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"Я горжусь тем, что открываю The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Воспользуемся этой золотой возможностью создать счастливое, психически здоровое и более воспитанное общество", – заявила герцогиня Кембриджская.

Образ Кейт Миддлтон

Для появления перед камерой супруга принца Уильяма выбрала простой повседневный аутфит, в котором выглядела очень стильно. На ней был белый трикотажный топ в рубчик, изюминкой которого стало декольте.

Особенно тщательно Кейт Миддлтон подобрала аксессуары. Она довершила образ золотыми серьгами и цепочкой с кулоном, на котором выгравированы первые буквы имен трех ее детей – Джорджа, Шарлотты и Луи. Волосы герцогиня Кембриджская вложила в фирменную прическу и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.