Кейт Миддлтон украсила елку: миловидные фото

Герцогиня Кембриджська, як і увесь світ, готується до Різдва. Кейт Міддлтон показала, як прикрашала ялинку у Вестмінстерському абатстві, яке є особливим для неї та чоловіка.

25 декабря Великобритания вместе со многими другими странами мира будет праздновать Рождество. Герцогиня приготовила для британцев особый подарок – праздничный концерт.

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Жена принца Уильяма организовала рождественский концерт Together at Christmas. В Вестминстерском аббатстве состоялась съемка мероприятия, на которой присутствовали члены королевской семьи. Теперь Кэтрин показала, как готовила локацию для съемки. Телеверсией концерта все желающие смогут насладиться в канун Рождества

Герцогиня украшала большую елку и рождественский венок красными лентами. Кейт предстала перед камерой в атмосферном красном кардигане и с роскошной прической.



Кейт Миддлтон готовится к Рождеству / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских



Кейт Мидд​лтон готовится к Рождеству / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

, к праздникам уже украсили Виндзорский замок . Там царит сказочная атмосфера, которая помогает не думать обо всех тех трудностях, которые сейчас есть в мире.

Текст публикации Кейт Миддлтон:

Я очень рада быть ведущей Together at Christmas здесь, в Вестминстерском аббатстве, место, которое действительно особенное для нас с Уильямом.

Мы хотели сказать огромную благодарность всем тем замечательным людям, которые поддержали их сообщества. Мы также хотели отметить тех, чья борьба, возможно, также была менее заметной.