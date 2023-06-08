"Это балет или регби": королевский фотограф потроллил Кейт Миддлтон из-за спортивного выхода

Кейт Миддлтон присоединилась к тренировке по регби, чтобы прорекламировать свою кампанию Shaping Us. Она сыграла с мужчинами, но королевский фотограф Крис Джексон пошутил, что матч больше напоминал балет.

Почти два года назад принцесса Уэльская стала покровительницей Союза регби вместо принца Гарри. Она сделала несколько мероприятий, чтобы осветить этот вид спорта, а 7 июня, в среду, появилась на поле регби-клуба Мейденгед возле своего дома в Виндзоре.

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Королевский фотограф потроллил Кейт Миддлтон из-за игры в регби

Кейт Миддлтон оделась в спортивное – укороченные брюки с высокой талией, голубую футболку с красной розой, являющейся логотипом сборной Англии по регби, и белоснежные кроссовки, которые до конца игры заметно запачкались. Волосы она собрала в высокий хвост.

На матче присутствовал фотограф королевской семьи Крис Джексон. Он опубликовал кадры с игры, где Кейт Миддлтон грациозно тянется за мячом и потроллил ее, потому что движения принцессы Уэльской напоминали ему балет.

Это балет или регби,

– пошутил Крис Джексон.

В комментариях с Кейт не смеялись, а наоборот восхитились ее многогранностью: "Ого, от бальных платьев до игры в регби, она может все! И с такой грацией. Великолепные кадры".

Кейт Миддлтон играет в регби / Фото Крис Джексон

Кейт Миддлтон играет в регби / Фото Крис Джексон

Важно, что после матча Кейт Миддлтон зашла в помещение регби-клуба, чтобы пообщаться с мужчинами об их детстве. Так она подчеркнула важность своей компании Shaping Us, посвященной вопросу раннего детства. Ее принцесса Уэльская запустила в январе 2023 года и стремится превратить эту тему в одну из наиболее стратегически важных для нашего времени.