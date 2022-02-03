Кейт Миддлтон в спортивном костюме сыграла в регби: фото со стадиона

Герцогиня Кембриджская стала покровительницей сборной Англии по регби. Кейт Миддлтон обожает спорт, поэтому вместе с командой сыграла на стадионе.

Фотографиями с матча поделились представители королевской семьи на официальной странице в инстаграме. Елизавета II поздравила герцогиню с новым званием и отметила, что Кэтрин присоединялась к тренировке на стадионе Твикенхем.

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Спортивный look Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма всегда выбирает наряды в соответствии с событием. На этот раз она выбрала стильный спортивный костюм черного цвета с синими вставками и вышивкой. Такой наряд совместила со специальной обувью.

Чтобы было комфортно, роскошные волосы Кейт уложила в локоны и собрала в высокий хвост. На лице она сделала фирменный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Во время встречи со спортсменами с лица Кэтрин не сходила улыбка. Она невероятно счастлива провести этот день в такой приятной компании.

Кейт Миддлтон сыграла в регби / Фото из инстаграма королевской семьи

Выходы герцогини Кембриджской в 2022 году