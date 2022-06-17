Кейт Миддлтон села за круглый стол в розовом костюме: стильный образ герцогини
Источник:инстаграм герцогов Кембриджских
Герцогиня Кембриджская посетила важное рабочее мероприятие. Она предстала перед министрами в стильном костюме.
Жена принца Уильяма посетила важное рабочее мероприятие. Она села за круглый стол с министрами правительства Королевского фонда раннего детства в Королевском институте в Лондоне.
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Кейт Миддлтон на очередном мероприятии
Герцогиня Кембриджская сообщила, что прошел год с тех пор, как она с коллегами запустила Королевский фонд для детей. Вместе с министрами Кэтрин обсудила исследования в области раннего развития детей.
Сегодня была еще одна возможность осветить уникальную важность первых пяти лет и значительное влияние, которое он имеет на нашу дальнейшую жизнь. Это может быть сложным вопросом, но у нас есть возможность помочь формировать будущее,
– поделилась герцогиня.
Кейт Миддлтон на западе / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
К рабочему мероприятию Кейт Миддлтон пришла в стильном образе. Она надела трендовый нежно-розовый костюм от Alexander McQueen. Его герцогиня соединила с белым топом и элегантными туфлями-челноками на каблуке.
Жена принца Уильяма дополнила летний аутфит серьгами и бусами от Mappin & Webb. Она распустила волосы и уложила их локонами и подчеркнула черты лица легким макияжем.
Кейт Миддлтон на западе / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Последние образы и выходы Кейт Миддлтон
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили панихиду и честь памяти 72 человек, пять лет назад трагически погибших во время разрушительного пожара в башне Гренфелл. Герцогиня надела элегантное белое платье ниже колен с лаконичным декольте и объемными короткими рукавами.
- Кейт Миддлтон вместе с мужем побывала на церемонии вручения ордена Подвязки в часовне Святого Георгия. Для заката она выбрала элегантное платье и шляпку голубого цвета.
- Жена принца Уильяма ездила в Брент, где посетила детский благотворительный фонд Little Village. Для светского выхода выбрала стильный и классический аутфит. Она надела молочную кофту, блейзер в похожем оттенке и черные прямые штаны.