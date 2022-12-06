Кейт Миддлтон и принц Уильям показали нежные чувства в США: романтические фото

Принц и принцесса Уэльски побывали с официальным визитом в США. Там они провели церемонию вручения премии The Earthshot Prize 2022. Публику очаровали фото супругов, где они показали искренние чувства.

Это был первый визит пары в США за 8 лет супружеской жизни. Кейт Миддлтон для этой поездки подготовила 7 изысканных образов, которыми очаровала американцев.

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Романтические фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Супруги опубликовали на официальной странице в инстаграмме несколько черно-белых кадров по этому визиту. Их сделали на церемонии The Earthshot Prize 2022, которая состоялась в последний день визита пары в Америку. Туда Кейт Миддлтон надела роскошное зеленое платье и колье-чокер с бриллиантами и изумрудами, который когда-то принадлежал принцессе Диане.

Теперь королевская семья показала, что было за кулисами премии. На фото видны нежные чувства между Кейт и Уильямом.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в США 1 декабря. 3 дня они провели в Бостоне. Там было несколько рабочих событий: