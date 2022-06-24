Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали на первом официальном портрете: изысканное фото
Источник:инстаграм королевской семьи
Кембриджские герцоги показали свой первый официальный портрет. Его представили в музее Фицвильяма в Кембридже.
Для герцогов Кембриджских сделал официальный портрет. Автором полотна стал британский художник и обладатель многих наград Джейми Корет по заказу фонда Кембриджшира 2021 года.
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Первый портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Официальный портрет, ставший подарком для герцогов, выставили в музее Фицвильяма в Кембриджском университете. Кейт Миддлтон и принц Уильям, очевидно, были первыми, кто увидел себя на холсте. Уже со временем и другие посетители музея могли наблюдать за портретом.
Мы в восторге от нового портрета, который с сегодняшнего дня выставлен в Музее Фицвильяма,
– поделились герцоги Кембриджские в социальных сетях.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на официальном портрете / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Образы герцогов
На портрете принц Уильям изображен в темном костюме, белой рубашке и синем галстуке. Он смотрел в сторону и улыбался, держа за талию Кейт Миддлтон.
Герцогиня изображена на портрете в длинном изумрудном платье с приталенным фасоном и рюшами на конце юбки. Наряды за 1595 фунтов стерлингов от бренда The Vampire's Wife Кэтрин уже одевала – во время исторического трехдневного визита в Дублин в марте 2020 года Ее образ дополняли туфли на высоком каблуке, а также жемчужные серьги и изысканная брошь от Елизаветы II.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на официальном портрете / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Последние выходы Кейт Миддлтон
- Недавно герцогиня Кембриджская вышла в свет в нежном образе. Она посетила Brixton House в белом блейзере от Alexander McQueen, а также майке и узких брюках. Кейт Миддлтон соединила наряды с белыми туфлями-лодочками на каблуке.
- В Аскоте на королевской гонке Кейт Миддлтон предстала в белом платье с принтом в коричневый горох от бренда Alessandra Rich. Она дополнила роскошный look с замшевыми туфлями-челноками на каблуке от бренда Gianvito Ross.