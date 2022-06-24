Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали на первом официальном портрете: изысканное фото

Кембриджские герцоги показали свой первый официальный портрет. Его представили в музее Фицвильяма в Кембридже.

Для герцогов Кембриджских сделал официальный портрет. Автором полотна стал британский художник и обладатель многих наград Джейми Корет по заказу фонда Кембриджшира 2021 года.

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Первый портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Официальный портрет, ставший подарком для герцогов, выставили в музее Фицвильяма в Кембриджском университете. Кейт Миддлтон и принц Уильям, очевидно, были первыми, кто увидел себя на холсте. Уже со временем и другие посетители музея могли наблюдать за портретом.

Мы в восторге от нового портрета, который с сегодняшнего дня выставлен в Музее Фицвильяма,

– поделились герцоги Кембриджские в социальных сетях.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на официальном портрете / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Образы герцогов

На портрете принц Уильям изображен в темном костюме, белой рубашке и синем галстуке. Он смотрел в сторону и улыбался, держа за талию Кейт Миддлтон.

Герцогиня изображена на портрете в длинном изумрудном платье с приталенным фасоном и рюшами на конце юбки. Наряды за 1595 фунтов стерлингов от бренда The Vampire's Wife Кэтрин уже одевала – во время исторического трехдневного визита в Дублин в марте 2020 года Ее образ дополняли туфли на высоком каблуке, а также жемчужные серьги и изысканная брошь от Елизаветы II.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на официальном портрете / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

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