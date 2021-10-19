Кейт Миддлтон прибыла на мероприятие в красном наряде: роскошный образ герцогини

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон вышла в свет в новом изысканном образе. Она появилась на мероприятии, открывшем кампанию по противодействию алкогольной и наркотической зависимостям – Taking Action on Addiction.

19 октября в Лондоне состоялось мероприятие, почетной гостьей которого стала герцогиня Кембриджская. Благотворительная организация Forward Trust, борющаяся с алкогольной и наркотической зависимостью, запустила кампанию Taking Action on Addiction.

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На мероприятии Кейт Миддлтон выступила с докладом, который посвятила новой кампании.

"Зависимость – это не выбор. Никто не хочет стать наркоманом. Но это может случиться с каждым из нас. Однако это очень редко обсуждается как серьезное психическое заболевание. И мы редко тратим время на то, чтобы раскрыть и полностью понять его фундаментальные причины", – сказала жена принца Уильяма.

Образ Кейт Миддлтон

Герцогиню Кембриджскую сфотографировали папарацци перед входом в здание. В объективах фотографов она предстала в красной водолазке и плиссированной юбке длины миди такого же оттенка. Неширокий пояс акцентировал на изящной фигуре Кэтрин.

Супруга принца Уильяма соединила насыщенный наряд с туфлями-лодочками темно-бежевого цвета от бренда Ralph Lauren. Изысканный образ также удачно дополнила небольшая сумка от DeMellier за 295 фунтов стерлингов (что составляет 407 долларов или более 10 тысяч гривен).

Длинные волосы Кейт Миддлтон распустила и уложила пышными локонами. В то же время макияж в сети считают не слишком удачным. Глаза были подчеркнуты коричневыми тенями и черным карандашом, а губы – пудровой помадой. Однако это не скрыло легкую отечность под глазами.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

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