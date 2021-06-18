У відеозверненні Кейт Міддлтон наголосила, як важливо закласти фундамент майбутнього у перші п'ять років життя малюка. Тому новостворений фонд The Royal Foundation Centre for Early Childhood інформуватиме, як розв'язувати проблеми маленьких дітей, і досліджуватиме вплив різних чинників на них.

До теми Кейт Міддлтон зачарувала виглядом у білій сукні: фото герцогині на зустрічі з Макроном

"Я пишаюсь тим, що відкриваю The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Скористаймось цією золотою можливістю створити щасливіше, психічно здорове та більш виховане суспільство", – заявила герцогиня Кембриджська.

Образ Кейт Міддлтон

Для появи перед камерою дружина принца Вільяма обрала простий повсякденний аутфіт, в якому виглядала дуже стильно. На ній білий трикотажний топ у рубчик, родзинкою якого стало декольте.

Особливо ретельно Кейт Міддлтон підібрала аксесуари. Вона довершила образ золотими сережками та ланцюжком з кулоном, на якому вигравіювані перші літери імен трьох її дітей – Джорджа, Шарлотти та Луї. Волосся герцогиня Кембриджська вклала у фірмову зачіску й нанесла легкий макіяж з акцентом на очі.