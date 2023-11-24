В total red и серьгах принцессы Дианы: Кейт Миддлтон ошеломила образом на торжествах

Принц и принцесса Уэльски торжественно встретили президента Южной Кореи и его супругу. Кейт Миддлтон по этому случаю выбрала изысканный образ.

На днях в Великобританию посетил президент Южной Кореи Юн Сок Йолем и его жена – первая леди Ким Кон Хи. Их встретили принц и принцесса Уэльски.

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Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская продемонстрировала роскошный образ во время встречи. Она предстала перед публикой в красном пальто-накидке от одного из любимых брендов Catherine Walker примерно за 3,7 тысячи долларов. Большой бант на груди прибавлял изюминки.

Известно, что Кейт Миддлтон выбрала total red образ неспроста – это один из цветов флага Южной Кореи. Так принцесса отдала дань уважения гостям.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи

Также принцесса Уэльская надела платье и дополнила образ туфлями на шпильке Gianvito Rossi, клатчем Miu Miu и шляпой Jane Taylor. Кэтрин собрала волосы в лаконичный низкий пучок и в завершение выбрала серьги принцессы Дианы.



Принц Уильям, Кейт Миддлтон и глава Южной Кореи с супругой / Фото из инстаграма королевской семьи

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