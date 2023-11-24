В total red и серьгах принцессы Дианы: Кейт Миддлтон ошеломила образом на торжествах
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльски торжественно встретили президента Южной Кореи и его супругу. Кейт Миддлтон по этому случаю выбрала изысканный образ.
На днях в Великобританию посетил президент Южной Кореи Юн Сок Йолем и его жена – первая леди Ким Кон Хи. Их встретили принц и принцесса Уэльски.
К теме "Фишка королевы Елизаветы": каким бьюти-приемом не пользуется Кейт Миддлтон
Образ Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская продемонстрировала роскошный образ во время встречи. Она предстала перед публикой в красном пальто-накидке от одного из любимых брендов Catherine Walker примерно за 3,7 тысячи долларов. Большой бант на груди прибавлял изюминки.
Известно, что Кейт Миддлтон выбрала total red образ неспроста – это один из цветов флага Южной Кореи. Так принцесса отдала дань уважения гостям.
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи
Также принцесса Уэльская надела платье и дополнила образ туфлями на шпильке Gianvito Rossi, клатчем Miu Miu и шляпой Jane Taylor. Кэтрин собрала волосы в лаконичный низкий пучок и в завершение выбрала серьги принцессы Дианы.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и глава Южной Кореи с супругой / Фото из инстаграма королевской семьи
Последние образы принцессы Уэльской
- Для выступления в Лондоне супруга принца Уильяма выбрала яркий брючный костюм. Она надела двубортный костюм фиолетового цвета от Эмилии Викстед.
- В Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон сделала улыбающееся фото. Она позировала в молочном свитере с высокой горловиной от бренда Holland Cooper.
- На торжестве в Букингемском дворце принцесса Уэльская выбрала длинное белое платье с золотыми вставками и перчатками. См. также Кэтрин пришла в изысканной бриллиантовой тиаре, которую не одевать уже много лет: она принадлежит матери Елизаветы II.