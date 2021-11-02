Кейт Миддлтон показала новый образ в роскошном синем платье: фото выхода с мужем
Источник:24 канал
Герцоги Кембриджские совершили новый публичный выход. Супруги побывали на вечернем приеме по случаю дня открытия саммита COP26. Событие произошло в великобританском городе Глазго.
Кейт Миддлтон, как всегда, покорила публику роскошным элегантным образом и похвасталась новым платьем.
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Образ герцогини Кембридской
Жена принца Уильяма выбрала для выхода приталенное платье длины ниже колен. Наряд был трендового синего цвета и изрядно подходил Кейт Миддлтон, подчеркнул ее изящную талию. Такой look женщина соединила с темно-синими туфлями-лодочками на каблуке.
Волосы герцогиня собрала в аккуратную прическу с плетением. На лице она сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров изысканный образ дополнили драгоценные серьги и лаконичный клатч.
Новый выход герцогов Кембриджских / Фото Getty Images
Новый выход герцогов Кембриджских / Фото Getty Images