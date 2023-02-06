"Показалось, что это Луи": Кейт Миддлтон тронула архивным детским фото

6 февраля 2023, 14:49
Читати новину українською

Источник:

принц и принцесса Уэльские

Кейт Миддлтон опубликовала трогательное фото, на котором выступает ребенком. В сети обсуждают сходство принцессы с ее младшим сыном Луи.

Принцесса Уэльская опубликовала трогательное фото на странице королевской семьи. Она поделилась редким фото из семейного архива.

Смотрите также В изумрудной блузке: Кейт Миддлтон покорила роскошным повседневным образом

Кейт Миддлтон поделилась детским фото

Жена принца Уильяма запускает инициативу Shaping Us (поддержка и развитие детей в раннем возрасте). Поэтому она решила поделиться кадром, на котором предстает еще младенцем и играет вместе со своим отцом. "Лицо – лучшая игрушка для ребенка", – говорится в подписи к кадру.


Кейт Миддлтон с отцом в детстве / Фото с инстаграма принца и принцессы Уэльских

В сети фото начали активно обсуждать. Пользователи сети заметили сильное сходство между маленькой Кэтрин и ее младшим сыном Луи.

  • "Только я заметила очень большое сходство Кейт Миддлтон и Луи?";
  • "Луи как твой близнец";
  • "Показалось, что это Луи";
  • "Подумала, что на фото принц Луи";
  • "Такое замечательное и радостное фото";
  • "Луи или Кэтрин? Так похож на маму".

Интересно, что похоже, сравнивали внешность принца Уильяма и его с Кейт средней дочери – принцессы Шарлотты. Отец с девочкой записали общее видео, в котором было очень заметно их сходство.
Автор: Марія Касій