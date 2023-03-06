Элегантное появление в Виндзоре: Кейт Миддлтон дополнила образ аксессуаром, которому уже 17 лет

Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на параде ко Дню святого Давида в Виндзоре. Принцесса Уэльская очаровала ярким образом, но внимание публики привлекли особые детали.

В Виндзоре состоялся торжественный парад по случаю Дня святого Давида. Королевские супруги посетили батальон валлийской гвардии в казармах Комбермир. Поскольку принц Уильям принял на себя обязанности отца, теперь он считается полковником полка.

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Особый образ Кейт Миддлтон

С офицерами пообщалась и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Она предстала перед публикой в алом пальто от любимого бренда Alexander McQueen, из-под которого выглядывал черный наряд.

Свой образ принцесса Кейт дополнила необычными и милыми аксессуарами, которые привлекли внимание больше всего. Чтобы подчеркнуть элегантный пучок, Кейт Миддлтон предстала в черном берете с большим бантом. Особой деталью стали черные кожаные перчатки с вырезами от Evica.

The Express пишет, что эти аксессуары принцесса Уэльская приобрела в лондонском магазине около 17 лет назад. У нее 10 пар похожих перчаток. Своим выбором Кейт показала преимущество в пользу природы и экологического использования вещей, ведь она часто повторяет образы и все реже появляется в новинках.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма Hello!

"Небольшая деталь, которая так много говорит нам о том, кто такая Кэтрин. Она лелеет старое и приносит новое", – подчеркнул пользователь сети.

Но это не единственная интересная деталь: также принцесса Кэтрин нацепила на пальто стильную брошь в форме лука-порей. Очень похожую брошь в свое время носила принцесса Диана, вероятно, она передалась Кейт. Впрочем, Миддлтон одела ее впервые.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма Hello!