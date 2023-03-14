Кейт Миддлтон покорила утонченным выходом на службе в Лондоне: фото в цветочном костюме

Старшие члены королевской семьи появились в Вестминстерском аббатстве на ежегодной Службе ко Дню Содружества. Кейт Миддлтон неожиданно отошла от строгих платьев-пальто и показала модный аутфит от бренда Erdem.

На службе в Лондоне присутствовал король Чарльз ІІІ с королевой-консорт Камиллой, новоиспеченный герцог Эдинбургский – принц Эдвард с женой Софи, принцесса Анна, но все внимание было приковано к Уэльским. Все из-за нетипичного для таких событий образа Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон в цветочном костюме на службе в Лондоне

В Вестминстерском аббатстве принцесса Уэльская появилась в темно-синем костюме с жаккардовым принтом из осенней коллекции Erdem, которая будет доступна для продажи не раньше августа 2023 года. Жакет с поразительным силуэтом дополняла плиссированная баска и юбка-клеш длины миди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Службе Содружества / Фото с инстаграма

Изящную комбинацию Кейт дополнила темно-синей шляпой от Philip Treacy с широкими полями и бантом, темно-синими замшевыми туфлями от Gianvito Rossi с острым носком, клатчем Emmy London и парой перчаток. Принцесса Уэльская также надела серьги с сапфирами и бриллиантами, принадлежащими Диане, и драгоценную брошь с перьями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Службе Содружества / Фото с инстаграма

Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон оказалась в неудобной ситуации из-за рукопожатия. В Мусульманском центре Хейса в Лондоне она вслед за принцем Уильямом протянула руку одному из лидеров, а тот прижал свою к сердцу, потому что согласно мусульманским традициям мужчина и женщина не могут обмениваться рукопожатием.