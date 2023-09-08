Одела бриллиантовые серьги: Кейт Миддлтон почтила память Елизаветы II в годовщину смерти
Источник:принц и принцесса Уэльские
Год спустя умерла королева Елизавета II. Сегодня члены монаршей семьи чтят ее память. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили поминальную службу.
Королевская семья Великобритании сегодня, 8 сентября, чтит память Елизаветы II. Монархиня, правившая страной 70 лет, умерла ровно год назад.
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Принц и принцесса почтили память Елизаветы II
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили в Уэльсе Собор Святого Давида, где прошла поминальная служба по Елизавете II. В храме поставили портрет усопшей королевы, к которому принц и принцесса поставили букет белых цветов.
Минута размышлений в Соборе Святого Давида, чествуя покойное Ее Величество и все, что она сделала во всей Великобритании,
– поделились супруги.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Кейт Миддлтон трогательно почтила память Елизаветы, надев бриллиантовые серьги покойного Ее Величества. Также она надела бордовое пальто-платье и берет.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Сегодня год, как не стало королевы
- Король Чарльз III показал любимые архивные кадры с покойной матерью и поделился воспоминаниями о ней.
- Мы вспоминали, каким было последнее фото Елизаветы II – это ее фотография по аудиенции с Лиз Трасс. Уже тогда королева понимала, что это последние дни.
- Также мы вспомнили, как прошло 8 сентября 2022 года в Великобритании. Именно в этот день в замке Балморал Елизавета II мирно ушла из жизни.