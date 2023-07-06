В роскошном пальто и в колье Елизаветы II: Кейт Миддлтон ошеломила образом в Шотландии
Источник:королевская семья
Принц и принцесса Уэльские посетили вторую коронацию Чарльза III. Кейт Миддлтон поразила образом в Шотландии, где предстала в синем пальто и в колье покойной королевы Елизаветы II.
5 июля в Эдинбурге прошла вторая коронация Чарльза III и Камилла. Монаршие супруги одели торжественные наряды и мантии Ордена Чертополоха – в подобных одеждах был и принц Уэльский.
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Образ Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская встала в роскошном наряде. Она одела платье-пальто синего цвета на пуговицах от Catherine Walker – одного из любимых брендов.
Образ Кейт Миддлтон дополнили туфли на высоком каблуке в тон и эффектную шляпку. Кэтрин собрала волосы в низкий аккуратный пучок и сделала макияж.
Аксессуары сыграли важную роль в образе принцессы – она завершила аутфит жемчужным браслетом, серьгами и колье. Это жемчужное колье принадлежало усопшей Елизавете II, также его носила принцесса Диана. Кейт Миддлтон одевала это колье в память о королеве на ее похороны.
Заметим, в мае на официальной коронации Чарльза III Кейт Миддлтон появилась в элегантном платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen. Эта одежда была из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником, что символизировало мифическое существо Британии.
Какова была коронация Чарльза III в Эдинбурге
- Торжественная служба состоялась в Эдинбурге: от Эдинбургского замка до Собора Святого Джайлза, куда приехал глава правительства и другие гости.
- Чарльзу III вручили символы власти Шотландии – скипетр, меч и корону, которую носила королева Мария в 16 веке. Правда, королю не одели ее – он только взял этот символ рук.
- Все завершилось торжественным воздушным парадом и пушечным салютом.