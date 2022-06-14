Кейт Миддлтон ошеломила ярким образом в голубом платье: фото с мужем

Кейт Миддлтон вместе с мужем побывала на церемонии вручения ордена Подвязки в часовне Святого Георгия. Для события она выбрала элегантное платье насыщенного голубого цвета.

Орден Подвязки является старейшим и высоким орденом Рыцарства в Великобритании, основанный королем Эдуардом III почти 700 лет назад.

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Элегантный образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская, как обычно, очаровала элегантностью. Она предстала перед публикой в красивом платье голубого цвета длины ниже колен. Наряды имели лаконичное декольте и пояс на талии, который акцентировал на изящной фигуре Кейт.

Из обуви она выбрала синие туфли-лодочки на каблуке. Волосы собрала в красивую прическу сверху, которую довершила лаконичным шляпкой с цветами в тон платье. На лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями и чёрными стрелками на веках и чудесной помадой на губах. Среди аксессуаров аутфит завершили серьги и подвеска с синими камешками.



Кейт Миддлтон с мужем / Фото из инстаграмма Криса Джексона



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграмма Криса Джексона

После празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон вернулась в рабочие будни. На днях супруга принца Уильяма приезжала в Брент, где посетила детский благотворительный фонд Little Village. Тогда Миддлтон продемонстрировала сдержанный классический образ, надев молочную кофту, блейзер в похожем оттенке и черные прямые брюки.