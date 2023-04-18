Кейт Миддлтон затаила обиду на Меган Маркл: причина в прощании с Елизаветой II

Королевские биографы считают, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл напряжены отношения. Все из-за прощания с королевой Елизаветой II.

Отношения между сыновьями Чарльза III и их женами были не лучшими как несколько лет назад, так и сейчас. Королевский биограф Роберт Джобсон в своей книге описал, что Кейт Миддлтон затаила обиду на Меган Маркл – на этот раз причиной стала смерть Елизаветы II.

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Почему Кейт обиделась на Меган

В замке Балморал, где отошла монархиня, была только самая близкая родня. Чарльз III разрешил проститься с бабушкой принцу Уильяму и Гарри, но не советовал приезжать их женам.

Биограф считает, что новый король не хотел присутствия Мегана Маркла в Шотландии. Чтобы его решение выглядело справедливым, он запретил приезжать и Кейт Миддлтон. Поэтому нынешняя принцесса Уэльская затаила обиду на жену принца Гарри – из-за нее она упустила возможность проститься с Елизаветой II.

Гарри настаивал, чтобы Меган уехала с ним в Шотландию, пока жизнь покидала королеву, но король сказал, что с королевой должны быть только дети и внуки.

– пишет биограф.

"Если честно, он хотел сказать, что Меган там будут не рады, но не мог сказать такое Гарри, поэтому вмешался лично и попросил Кейт остаться дома, чтобы так было справедливее относительно Меган. Это грызет Кейт, и у нее сформировалась обида на Меган ".