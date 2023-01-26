В наряде за более 2 тысяч долларов: Кейт Миддлтон очаровала образом на рабочей встрече

26 января 2023, 12:04
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Принц и принцесса Уэльские

Принцесса Уэльская провела новую рабочую встречу, на которой очаровала публику безупречным аутфитом. Кэтрин одела пиджак одного из любимых брендов, который соединила с блузкой и брюками.

Принцесса уже вернулась к работе после рождественских каникул, но все еще редко появляется на публике. Рабочую встречу Кейт Миддлтон провела в Виндзорском замке.

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Принцесса встретилась с экспертами по академическим кругам, науке и сектору дошкольного образования. Миддлтон намерен использовать их советы в работе над программой раннего развития Royal Foundation Centre.

Новый look Кейт Миддлтон

На встрече принцесса предстала перед коллегами в черном коротком жакете от одного из любимых брендов Alexander McQueen за 1527 долларов и черных штанах от Roland Mouret стоимостью 960 долларов. Также предпочла белой блузке запах от Holland Cooper стоимостью 146 долларов.

Роскошные волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Уши Кэтрин украсили золотые серьги с жемчужными подвесками.


Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской


Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской

Напомним, в начале 2023 года Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила Ливерпульский госпиталь. Они своими глазами увидели современную больницу, которая улучшает качество обслуживания пациентов, улучшает безопасность и способствует выздоровлению стационарных пациентов. Тогда Кэтрин выбрала сдержанный и одновременно изысканный наряд. Она приехала в больницу в лаконичном черном платье длины ниже колен. Изящную талию подчеркнул черный ремешок. Поверх принцесса надела сине-зеленое пальто в клетку, а из обуви выбрала черные туфли-лодочки на каблуке.

Автор: Христина Кобак