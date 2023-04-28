В бюджетном платье Zara: Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли с эмоциональным визитом в Аберфан
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Аберфан, чтобы почтить память погибших там из-за катастрофы. Принцесса Уэльская предстала в сдержанном бюджетном виде.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях прибыли в Уэльс. Они посетили мемориальный сад Аберфана, где в 1966 году произошла трагедия.
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Принц и принцесса Уэльские в Аберфане
Мемориальный сад в Аберфане в свое время открыла королева Елизавета II, в память о погибших. На это место приехали королевские супруги.
Уильям и Кейт пообщались с жителями, родственниками погибших и с теми, кому удалось выжить, несмотря на трагедию. Они опустили головы на память об умерших и возложили цветы.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Образ принцессы
Кейт Миддлтон оделась соответственно. Она появилась в бюджетном черно-белом платье с принтом от Zara и черном пальто бренда Catherine Walker. Всю эту одежду Кэтрин уже одевала раньше.
Образ принцессы Уэльской дополняли высокие черные сапоги, сумочка и лаконичные аксессуары.